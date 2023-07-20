Фермеры из Италии получают в Крыму российские паспорта ради льгот – Савчук

Иностранные инвесторы получают российское гражданство, чтобы наравне с другими производителями пользоваться льготами в сельском хозяйстве.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В основной своей массе это, конечно, наши соотечественники, но у нас уже есть, скажем так, итальянцы, но уже наши соотечественники, которые имеют российские паспорта. Они пришли работать, и они работают в Севастополе. Сейчас они большую сыроварню и ферму строят в Бахчисарайском районе, потому что оказывается там с Италией настолько всё чётко совпадает, и качество сыров получается даже лучше, чем в Италии. Они этим сами удивлены, может из-за коров, может это из-за горы, как она там расположена. Но этот процесс идёт, и иностранные инвесторы, чтобы пользоваться всеми нашими льготами, которые предоставляет и Республика Крым, и Российская Федерация, должны стать нашими гражданами. Опять же скажу, что они это понимают и не против поменять гражданство», – подчеркнул он.

Помимо сыроварения, которое стремительно развивается в Крыму, заполняя прилавки столичных супермаркетов, идет возрождение эфиромасличных культур – и крымской лаванды, розы и шалфея на полях появляется всё больше и больше.

«Раньше, опять же, что был такое Крым – это был сад, огород и виноград. Эти отрасли активно развиваются и сейчас, в прошлом году высажено около 2 тысяч га виноградников, в этом – 900 га садов. Да, есть активность, и сейчас развивается выращивание маслин. Они очень высокого качества. Поверьте мне на слово, у нас есть уже предпосылки для разведения в промышленных масштабах, и ребята уже занимаются этим. А еще они выращивают наш киви, что для нас такое новое направление и ещё, конечно, по цене не конкурентоспособное. Но по вкусовым параметрам – это спелый продукт в тысячу раз вкуснее того, что продаётся здесь», – заверил Савчук.