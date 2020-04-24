Фермеры Херсонщины скармливают сельхозпродукцию животным – магазины не принимают

24.04.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

Супермаркеты все загружены сельхозпродукцией производителей стран ЕС, при этом местные товары на реализацию попросту не берут.

Об этом у себе в «Facebook» сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из Херсонской области мне поступают тревожные звонки о том, что выращенную с/х продукцию выбрасывают на мусор и скармливают животным. Это в Цюрупинском районе – сёла Раденск, Копани, Виноградово, Подокалиновка, г. Голая Пристань и сёла вокруг него. А связано это с тем, что сбыта нет. У людей денег нет, работы нет. Все сворачивают на коронавирус. Мол, виноват этот долбаный карантин. Зеленский его ввел», – написал Журавко.

При этом, по его словам, источники сообщают следующее:

«Супермаркеты все загружены сельхозпродукцией зарубежного производителя. Но только не украинского сельхозпроизводителя! Мало того, нашу продукцию супермаркеты не берут. Мы обращаемся в областную госадминистрацию: «Спасите! Помогите спасти нашу продукцию и дать нам жить! А на нас не обращают внимания!»

«Вот приведу пример. Село Копани. Два гектара засажено редиской. Фермеры вынуждены передисковать 60 тонн! Вдумайтесь! Вот такая политика Евросоюза, который обещал брать продукцию Украины. А что же получается на выходе? Евросоюз уничтожает украинского сельхозпроизводителя! И это же, конечно, страшно! Ведь это и есть тот настоящий, проводимый ими геноцид! В прямом и переносном смысле», – добавил бывший парламентарий.

«А что же будет, когда в Херсонской области пойдет полным ходом ранняя продукция? Сейчас это редиска, зелень, потом клубника, огурец, помидоры. И куда вы их будете девать? Тоже выбрасывать? И свиньям скармливать?

Нет! Так, херсонцы, дело дальше не пойдет! Это и есть та беда, которая пришла в каждый дом.

Вам надо уже просыпаться, вставать с колен. Иначе эти вурдалаки, которые вами правят, вам устроят настоящий голод на самых плодородных черноземах в мире», – призвал Журавко.

Кроме того, экс-депутат попросил земляков не выбрасывать нереализованную продукцию.

Да, еще, хочу к вам обратиться, дорогие мои земляки. Не выбрасывайте эту продукцию, а лучше передайте детским домам, интернатам, малоимущим, которые нуждаются.

Но, ни в коем случае не отдавайте в ВСУ – Вооруженные Силы Украины! Оставайтесь людьми. Это будет для вас полезнее, справедливее, и совесть ваша будет чиста.

А вообще, проблема не коронавирусе, и не в карантине, а во власти, в Майдане, в государственном перевороте и в войне, которую устроили Турчинов, Порошенко и его клика. Так что, Европа вам не поможет. «Слава Украине!» – тоже не поможет. Вот тупоголовую, враждебную народу власть нужно поменять», – подытожил Алексей Журавко.