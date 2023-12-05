Фермеры на двух сотнях тракторов захватили центральную площадь Кишинёва

Елена Острякова.  
05.12.2023 20:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 595
 
Беспорядки, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Протесты, Россия, Сельское хозяйство


Колонна из 200 тракторов вошла сегодня в Кишинев, частично блокировав движение в городе. Таким образом молдавские фермеры протестовали против тяжелых финансовых условий своего труда, возникших во многом из-за демпинга украинских аграриев на европейском рынке.

Протестующие требовали моратория на штрафы и другие выплаты, бюджетных субсидий, а также запрета на ввоз украинских зерновых, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Колонна из 200 тракторов вошла сегодня в Кишинев, частично блокировав движение в городе. Таким...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Для фермеров сейчас важен каждый день. Каждый день приближает их к исполнению обязательств перед кредиторами, которые оказывают на них все большее давление», — говорится в пресс-релизе организации «Сила фермеров».

Протестующие собирались выгрузить мешки с навозом перед президентурой (администрацией президента), поскольку Майя Санду игнорирует их. Но этот демарш запретила полиция, ранее даже не пытавшаяся регулировать движение на дорогах.

В итоге фермеры ограничились тем, что оставили мешки с капустой, картошкой и виноградом перед зданием правительства.

Власти никак не отреагировали на протест. В итоге было решено оставить трактора на главной площади Кишинева, где готовятся установить новогоднюю елку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть