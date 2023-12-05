Фермеры на двух сотнях тракторов захватили центральную площадь Кишинёва

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Колонна из 200 тракторов вошла сегодня в Кишинев, частично блокировав движение в городе. Таким образом молдавские фермеры протестовали против тяжелых финансовых условий своего труда, возникших во многом из-за демпинга украинских аграриев на европейском рынке.

Протестующие требовали моратория на штрафы и другие выплаты, бюджетных субсидий, а также запрета на ввоз украинских зерновых, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для фермеров сейчас важен каждый день. Каждый день приближает их к исполнению обязательств перед кредиторами, которые оказывают на них все большее давление», — говорится в пресс-релизе организации «Сила фермеров».

Протестующие собирались выгрузить мешки с навозом перед президентурой (администрацией президента), поскольку Майя Санду игнорирует их. Но этот демарш запретила полиция, ранее даже не пытавшаяся регулировать движение на дорогах.

В итоге фермеры ограничились тем, что оставили мешки с капустой, картошкой и виноградом перед зданием правительства.

Власти никак не отреагировали на протест. В итоге было решено оставить трактора на главной площади Кишинева, где готовятся установить новогоднюю елку.