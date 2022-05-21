Фермопилы наоборот. Как вооруженные до зубов украинцы задавили Россию числом

Новости Украины

На сегодняшней пресс-конференции Зеленский заявил, что на стороне Киева воюют до 700 тысяч человек. Хотя, по его словам, в начале боевых действий под ружьем находилось всего 120 тысяч вояк.

«Мы сломали хребет одной из сильнейших армий мира. Мы уже это сделали. И психологически они не встанут еще несколько лет», – также объявил Зеле-фюрер.

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С другой стороны фронта уже откликнулись на эти заявления Зеленского.

«Получается, что Русская армия наступает против врага, превосходящего по численности в ТРИ РАЗА. Неудивительно, ведь в «Азовстали» мы наступали, когда пехоты противника было в ДЕСЯТЬ РАЗ больше», – рассуждает бывший ополченец, а ныне военкор Максим Фомин («Владлен Татарский»).

И действительно, если хорошенько вдуматься в представленные выше цитаты и сопоставить сказанное, получается: Зеленский банально не понимает, что говорит. Поскольку своими руками закапывает созданный украинскими пропагандистами миф.

Просто потому, что невозможно одновременно продвигать два взаимоисключающих тезиса. Один – о победе горстки отчаянных и плохо вооруженных «спартанцев» над второй армией мира, и второй – о собственном троекратном численном превосходстве над столь могучим противником. Потому что, если дело обстоит именно так, то это… немного обесценивает значение победы. Правда же?

И если отталкиваться от вброшенной идеологом Банковой Подоляком аналогии о каких-то «украинских Фермопилах», картина получается несколько иной. Да что там «несколько» – вообще кардинально иной. Получаются какие-то ФЕРМОПИЛЫ НАОБОРОТ.

Когда горстка греков осадили троекратно превосходящие их по численности силы спартанцев, а спартанцы не нашли ничего лучше, как героически сдаться в плен. Картинка эпической перемоги получается до боли похожая в снятый Зеленским еще в качестве руководителя 95 квартала пародийном фильме «300 еврейцев», в котором сам Зе сыграл роль спартанского царя Леонида.

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Впрочем, учитывая безальтернативность официальной точки зрения в зачищенном под ноль от неудобной информации украинском медиа-пузыре, а также принимая во внимание крайнюю степень экзальтированности и внушаемости украинской «патриотической» аудитории, готовой с энтузиазмом внимать любому бреду любого арестовича, расчет Зеленского, вбрасывающего в массы откровенную ахинею, правильный. Публика схавает.

Она и не такое хавала. Достаточно вспомнить страшилки про строящиеся Путиным и Шойгу концлагеря в Сибири – для депортируемых туда украинцев. Или не менее душераздирающие истории про изнасилования русскими варварами грудных младенцев на глазах у их матерей.

На самом деле тут мы выходим на более широкую проблему, которую еще предстоит вполне осознать. Уже многократно сказано, что эта война – не с Украиной, а с блоком НАТО, который выступает в роли коллективного тыла для киевского режима, поставляя ему оружие, деньги, данные разведки, оказывая политическую и пропагандистскую поддержку, помогая ему глушить альтернативную информацию о происходящих событиях и «отменять» тех, кто такую информацию распространяет.

Следует признать: тыловые возможности киевского режима практически не ограничены. В отличие от русских, образно говоря, «играющих на свои» и вынужденных отталкиваться от имеющихся возможностей собственной экономики.

Для Зеленских, Подоляков и Ермаков не существует такого понятия как «завтра», им нужно продержаться сегодня, не оглядываясь на понесенные издержки, на количество жертв и разрушений. А вооружения достаются им на халяву. Вернее, совсем не на халяву, но перефразируя известного барда советских времен:

«А то, что придется потом платить – так это ж пойми, потом».

Совершенно неважно, что пресловутый ленд-лиз – это дополнительные десятки миллиардов будущих долгов, которые кому-то придется выплачивать в будущем наряду с уже имеющимися десятками миллиардов внешнего долга, накопленных до войны.

Совершенно неважно, что запрашиваемые Зеленским от Запада сотни миллиардов долларов на пресловутое послевоенное «восстановление» – это не более чем влажные фантазии и наркоманский бред, поскольку таких денег, превышающих в пять раз весь объем кредитов, выданных Украине за все годы ее существования, Киеву просто никто не даст.

Важна только поставленная и ясно озвученная задача – с помощью Украины нанести России поражение на поле боя или, в крайнем случае, втянуть Россию в бесперспективную вялотекущую войну на истощение, измотав ее и вынудив к капитуляции на западных условиях, которую издевательски назовут «мирными соглашениями, учитывающими интересы Украины».

При этом, что характерно, никаких других вариантов мира – на иных условиях, нежели озвученные, Запад Москве не предлагает. По принципу, берите что дают, а не хотите – так воюйте до новых веников.

Выводов из всего этого ровно два. Один – для украинцев. Украина не то, что не субъект этой войны, то есть не одна из воюющих сторон, которая при благоприятном для себя исходе может рассчитывать на какие то плюшки и бенефиты в случае своей победы. Украина – просто инструмент в чужих руках, всего лишь ТВД на котором разворачиваются бои других игроков.

И состояние этого ТВД, как и то, что с ним будет после войны, не интересует борющиеся стороны от слова совсем. В самом начале Россия еще учитывала этот момент и щадила украинские промышленные активы, держа в уме, что они потом достанутся ей и желательно, чтобы они достались не в виде руин.

По мере же затягивания войны эти «гуманистические» соображения постепенно отходят на второй план. И вот мы уже видим, как российские ракеты уничтожают такие лакомые куски украинской экономики как Кременчуцкий НПЗ, Одесский припортовый завод, ту же Азовсталь и другие.

А впереди, если верить западной, киевской, да и московской аналитике, еще минимум полгода такой войны. Да и на Банковой горизонт предполагаемой перемоги отодвинули уже на середину ноября. А это значит – полгода ракетных ударов по заводам, портам, железнодорожным узлам, мостам и другим объектам. Сложно представить себе состояние промышленности и инфраструктуры после еще минимум 2 тысяч ракетных вылетов (это если просто умножить среднемесячное количество «прилетов» на шесть, без учета работы штурмовой авиации и дальнобойной артиллерии).

Второй вывод – для России. И он тоже не оригинален и многократно повторен самыми разными людьми, но, тем не менее, не теряет от этого актуальности. Уже понятно, что, как бы не была эта возможность заманчива для многих в Москве, соскочить с этого противостояния, сведя его к какому-то компромиссу на приемлемых условиях, России не дадут.

Практически все западники в унисон говорят именно о ПОРАЖЕНИИ РОССИИ. Даже если некоторые из них камуфлируют это неприятное для русских слово политкорректными эвфемизмами типа «мирных соглашений, учитывающих интересы Украины».

Украина, напомню, не раз и не два четко сформулировала, в чем эти ее интересы состоят. Самым последним в этом ряду стоит сегодняшнее заявление Зеленского – о том, что победой для Киева будет выход на линию разграничения, существовавшую до 24 февраля. Иными словами, в качестве компромисса России предлагается обнулить все достижения СВО. Что делает для Москвы такой компромисс, хотя и технически осуществимым, однако политически решительно невозможным. Потому что в таком случае, продать народу стратегическое поражение в качестве значительной победы не удастся целому легиону Соловьевых.

А значит, как бы ни было тяжело, какой бы заманчивой не казалась идея временной остановки и передышки, обоснованной какими угодно соображениям и закрепления на занятых территориях, нужно использовать именно текущее благоприятное для России со всех сторон – и экономической, и внутриполитической, и военной, и международной – окно возможностей.

И идти до конца, не останавливаясь, именно сейчас. Потому что потом победу придется выгрызать с гораздо большими усилиями, чем сейчас. И не факт, что внешние обстоятельства для России будут более благоприятными.