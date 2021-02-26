Февральские морозы уничтожили «Большую стройку» Зеленского

26.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

На 2021 год правительство Украины планирует совершено нереальные объемы ремонта и строительства дорог не учитывая ограниченные финансовые ресурсы.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Намерение построить и отремонтировать в 2021 году 6,5 тысяч километров автодорог, в том числе 4,5 тысячи километров автодорог государственного значения, а также построить и отремонтировать 16 аэропортов вызвало гомерический хохот даже у Омеляна, который в бытность свою министром инфраструктуры рассказывал о строительстве 50 аэропортов и гиперлупа, то есть заниматься тем же, чем нынешняя власть – скармливал электорату грядущие пэрэмоги.

Чтобы отремонтировать 6,5 тысяч километров автодорог при нынешней коррупции требуется потратить не менее 150 миллиардов гривен. А по факту на все дорожное строительство и ремонт дорог в бюджете заложено 81 миллиард гривен. Часть этого нужно потратить на обслуживание долгов, часть – на безопасность движения, часть – на местные дороги.

На дороги государственного значения остается 31 миллиард. На это можно отремонтировать 1,3 тысяч километров, что не похоже на обещанные 4,5 тысяч.

Единственный вариант – ямочный ремонт или ремонт в один слой, который уже в ближайшую зиму приведет к тому, к чему привело то самое «Большое строительство» – во многих местах дороги перестали существовать после февральских морозов», – сказал Саливон.