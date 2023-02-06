Февральское наступление ВС РФ может оказаться последним – Казаков

Было бы логично командованию РФ начать наступление до конца февраля, пока у России есть ряд преимуществ, а Украина ещё не получила обещанное Западом тяжёлое вооружение.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дождёмся ли зимнего наступления в феврале? Мне кажется, что да. Потому что мне это представляется логичным, но, с другой стороны, самые авторитетные и известные военные стратеги говорят о том, что логика войны – парадоксальная. Нельзя делать того, что от тебя ждут, а ждут от тебя как раз логичных здравомыслящих действий, это другая сторона медали. Логика в этом есть, потому что мы, во-первых, сконцентрировали огромные ресурсы, во-вторых, инициатива сейчас на линии фронта на нашей стороне, реально фронт трещит. При этом наши ресурсы, живая сила, техника, боеприпасы и даже политическая повестка находятся на подъёме, а все такого рода ресурсы у противника наоборот находятся на спаде. Не дожидаясь перитонита, не дожидаясь, когда обещанные вооружения, включая те же тяжёлые танки и так далее, дойдут до Украины, логично было бы сделать это сейчас. Опять же, февраль в тех краях самый холодный месяц. Есть надежда, что даже этой тёплой зимой земля промёрзнет. С другой стороны, это тоже не является непреодолимым препятствием. И могу сказать, не вдаваясь в подробности, что наше наступление может стать последним», – предположил Казаков.

При этом, по его словам, всеобщая мобилизация не нужна.

«Не будет всеобщей мобилизации. Ещё одна частичная – может быть. Это будет ясно, мне кажется, к концу весны этого года уже по итогам нашего наступления, потому что для этого наступления у нас достаточно сил и средств. Если это наступление окажется последним, то тогда никакой мобилизации не понадобится, но очень много будет работы для Росгвардии, потому что под контролем у нас окажутся огромные территории, а это означает армейские гарнизоны в городах и контроль за ситуацией со стороны Росгвардии. И целая денацификация ещё, то есть работа трибуналов во всех губернских, а возможно даже и уездных городах бывшей Украины, в смысле областных и районных», – объяснил политтехнолог.