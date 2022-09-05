«Фиала, ты идиот!». Репортаж с «пророссийского» митинга в Чехии

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Новости Украины

Читатели наверняка слышали о прошедших на минувших выходных митингах в странах Евросоюза, где участники требовали от своих правительств отказаться от проамериканского антироссийского курса, занять нейтралитет по конфликту на Украине и договориться с Москвой по газу.

Самой масштабной акцией стала манифестация в Праге. Там побывал Роман Блашко, редактор чешского издания Iportál24.cz, который написал для «ПолитНавигатора» репортаж о состоявшемся митинге.

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Текущий социальный кризис в Чехии (включающий энергетический, экономический и продовольственный) становится все более острым. Люди массово объединились и в субботу в Праге на антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади дали понять, кто стоит за этим кризисом.

Ответственность за сложившуюся ситуацию лежит, конечно же, на главе чешского правительства. Сам премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил в эфире CNN, что манифестация была «акцией пророссийских сил».

Площадь отреагировала на эти слова смехом и свистом, а затем люди начали скандировать, что они хотят отставки премьера. Это слово произносилось чаще всего. Мирослав Шевчик, декан экономического факультета Пражского экономического университета, вышедший на сцену, заявил, что премьер-министр Фиала – идиот.

«Фиала, я не русский тролль. Задолго до ноября 1989 года я протестовал против российской оккупации этой страны. Фиала, ты не заслуживаешь возглавлять республику! Когда кто-то делает что-то не так, мы в Моравии говорим, что он глуп, одурманен или подкуплен. Решите для себя, что из этого относится к премьер-министру Фиале и его министрам. Они глупы, плохо образованы, им платят, или все это вместе?» – спросил Шевчик со сцены.

Председатель партии «Триколор» Зузана Маджерова заявила, что, по данным СМИ и полиции, на Вацлавской площади собралось от 50 000 до 70 000 человек.

«А Чешское телевидение, как обычно, ничего не сообщает. Но нас здесь гораздо больше, чем 100000 человек, и даже на сцене абсолютно тесно», – сказала Маджерова о цензуре.

На демонстрации выступил эксперт Владимир Штепан, имеющий более чем 30-летний опыт работы в энергетическом секторе.

«Это правительство, по моему мнению, ставит своей целью самые высокие цены на энергоносители во всей Европе и, желательно, в мире. Мы уже достигли этого в электроэнергетике, мы потеряем экономику. Следствием этого является то, что, если вы платили за газ 30 000, то теперь будете платить 200 000; если вы платили за электричество 50 000, то теперь будете платить до 400 000 в год. Кроме того, следствием высоких цен является невероятно высокая инфляция, которая лишит вас сбережений. Наконец, будет введен новый налог», – перечислил Штепан.

Он выразил уверенность, что экономику Чехии загоняют в кризис в интересах «западных соседей», которые затем смогут скупить интересующие предприятия по дешевке.

«Вот для чего нужны высокие цены на энергоносители, инфляция и налоги, которые они собираются ввести», – предупредил оратор.

Он добавил, каким может быть решение энергетического кризиса:

«В начале года я сказал – отправьте меня в Россию, я привезу вам дешевый газ… Пусть меня отправят к Орбану в Венгрию, у него дешевый газ, дешевое электричество».

Иван Новески, другой эксперт по энергетике, также подверг критике правительство.

«В 1989 году мы были газовой сверхдержавой. Мы также были энергетической сверхдержавой. Мы были полностью самодостаточны. 32 года назад Вацлав Гавел сказал, что наша страна не процветает, и мы должны сказать через 32 года, что наша страна умирает. Энергетическая отрасль – это кровеносная система промышленности. Без энергии эта республика погибнет. И именно поэтому мы собрались здесь сегодня, потому что мы считаем, что это должно измениться», – говорил он.

На сцену также был приглашен генеральный евродепутат Гинек Блашко («Свобода и прямая демократия»), который, среди прочего, сказал:

«Правительство кричит, что у нас война, и поэтому мы должны жертвовать. Мы не находимся в состоянии войны. Мы всего лишь жертвы вашего совершенно бессмысленного разжигания войны. Мы хотим, чтобы во главе государства стояли лидеры, которые гордятся своей страной, уважают ее граждан и осознают свою ответственность перед ними. Не приспешники, которые лижут задницу тому, кто больше заплатит».

Выступающие говорили также о том, чтобы взять дело в свои руки и, например, создать группу экспертов для нормализации отношений с Российской Федерацией. Адвокат Яна Звиртек Гамплова сказала в заключение:

«Вацлавская площадь взорвалась крупнейшей демонстрацией. Петр Фиала, народ против тебя!».