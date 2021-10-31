31.10.2021 22:58 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Второй тур муниципальных выборов в Грузии, точно так же, как и первый, принес абсолютно закономерный результат. В 19 городах из 20 победу одержали представители правящей партии «Грузинская мечта», и только в небольшом городке Цаленджиха удалось победить представителю от оппозиционного «Единого национального движения».

Уже много раз было говорено, что грузинская оппозиция никаких итогов выборов кроме собственной победы не признает. От того-то их поведение предсказуемо до примитива.

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Прекрасно понимая, что реальных шансов на победу у них нет, представители «ЕНД» заранее готовят почву для будущих беспорядков. Так, заказанные ими до выборов мифические опросы населения указывают на их преимущество. Затем они выдают общественности такие же мифические результаты эксзитполлов, чтобы после иметь хоть какое-то основание для истерических воплей о массовых фальсификациях.

Говорить об этом даже как-то не очень серьезно, учитывая, под каким давлением и тотальным контролем со стороны США и Евросоюза находилась на протяжении целого года правящая «Грузинская мечта». Западные кураторы ведь делали все возможное, чтобы обеспечить победу «националам», а те, как говорится, пролетели как фанера над Парижем.

И сегодня в своих заявлениях западные послы-кукловоды, констатируя, что выборы были хорошо организованы, избирательная кампания была конкурентоспособной, фарисейски добавляют тезис о «резком дисбалансе ресурсов», что, по их мнению, дало преимущество правящей партии поменять условия соперничества. Они посетовали на то, что грузинские политические лидеры злоупотребляли административным ресурсом и агрессивной риторикой, что усугубило и без того глубокую политическую поляризацию. О собственном давлении на Грузию и о своих злоупотреблениях Запад почему-то стыдливо промолчал.

«Необходимо обратить внимание на эти слабые места, и на любую жалобу должно последовать соответствующее реагирование. Принятие результатов выборов и работа в рамках демократического процесса – фундаментальная демократическая обязанность», – заявил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.

Однако, это уже даже не подстрекательство, а самый прямой приказ оппозиции переходить к подрывным действиям. Приказ, разумеется, был услышан и приведен в исполнение.

Вот один из лидеров «ЕНД» Хатия Декаоноидзе, проигравшая выборы в городе Кутаиси, уже заявила, что всякий протест оппозиции не только применим, но и еще и легитимен.

«Бороться против режима можно разными способами, я не думаю, что суд является наиболее эффективным способом, но мы должны исчерпать до конца и этот ресурс. В том числе, должны быть демонстрация и протест, это не задача конкретных людей, это должно быть задачей всех тех людей, которым нужно лучшее будущее страны», – отметила Хатия Деканоидзе.

По всей видимости, в этой тираде ключевым словом является «всякий». Это значит, что за относительно мирными митингами обязательно последуют кровавые «гавриловские ночи» и разгоны.

Всем памятно, что «националам» удалось 14 октября провести в центре Тбилиси свой самый массовый митинг за последние 10 лет. К массовой явке своих сторонников из-за тюремной решетки призывал Мишико Саакашвили. Подсчитать количество манифестантов всегда достаточно тяжело. Разрывы между минимальным и максимальным количеством собравшихся как правило очень большие. Минимальное число митинге «ЕНД» начинается от 30 тысяч. На акции «Грузинской мечты» оно начиналось от 100 тысяч.

Но и сегодняшний митинг оппозиции ничего нового не добавил: пара тысяч человек, та же самая маниакальная жажда власти, параноидальная русофобия, бешенная ненависть ко всем, кто осмеливается думать иначе. Ни в одном из выступлений не прозвучало даже намека на конструктивную мысль.

Символические совпадения вообще очень опасная вещь. Оппозиция додумалась перенести анонсируемую на 7 ноября протестную акцию в Тбилиси на другой неопределенный срок. Разглагольствующие сегодня о своем праве на «легитимный протест», рвущиеся к власти оппозиционеры, очевидно, вспомнили, что всем остальным (на тот момент оппозиционерам) они в этом праве категорически отказывали. Именно 7 ноября 2007 года, бывшие тогда при власти соратники Саакашвили, с жестокостью разгоняли митинг тогдашней оппозиции, на который пришли несколько порядка 50 тысяч человек, некоторые из которых поплатились жизнью.

Эти люди (оппозиционеры из ЕНД) в борьбе за власть никогда не остановятся, тем более что этого им не позволят их западные хозяева-кукловоды. Разумеется, будут еще многочисленные протесты, баррикады на улицах и палаточные городки, провокации и кровавые столкновения с правоохранительными органами. Пока эти люди на свободе, покоя и стабильности Грузии не видать.

Результаты последних выборов показали не столько победу «Грузинской мечты», сколько поражение «Единого национального движения». И их главный итог заключается в том, что грузинский народ четко обозначил свою позицию к Саакашвили и его подельникам.