«Фиаско в Новороссии»: Офис Затулина атаковали украинские хакеры

06.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Иван Скориков, помощник депутата Госдумы Константина Затулина, сообщил о возможной атаке хакеров с Украины. Неизвестные от лица Скорикова рассылают предложение скачать сборник статей, введя логин и пароль от своего почтового ящика.

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«От моего имени с фейковой почты якобы Госдумы (думский адрес, естественно, не на mail.ru) рассылают приглашение на презентацию некоего мультимединого сборника «Русские – разделенный народ: от катастрофы 1991 года до фиаско в Новороссии», которая намечена на 12 марта в стенах Госдумы.

Ни Институт стран СНГ, ни канал ТВ Центр, ни Госдума, ни фракция Едина Россия, упомянутые в письме, ничего подобного не готовят и не проводят.

Обращаю внимание, что мошенники просят ввести данные для регистрации и скачивания «сборника». Есть подозрения, что это происки украинских хакеров, которые пытаются установить адресатам письма удаленную программу-шпион и собрать личные данные.

Подобные попытки украинских спецслужб против сотрудников Института стран СНГ и меня лично происходят не первый раз, в чем можно убедиться по публикациям в укрСМИ. Будьте осторожны, ничего не скачивайте, и не отвечайте на данное «приглашение»!» – призывает Скориков.