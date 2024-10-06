Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Словацкий лидер Роберт Фицо, переживший покушение на свою жизнь из-за требований прекратить снабжение оружием Киевского режима, сделал новое острое заявление, всколыхнувшее Европу. Фицо заявил о необходимости восстановлении нормальных отношений с Российской Федерацией.

«Если война закончится в период действия мандата моего правительства, я сделаю все, чтобы восстановить нормальные, в том числе и экономические, отношения с Российской Федерацией. Евросоюзу нужна Российская Федерация, Российской Федерации нужен Евросоюз», – сказал Фицо.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Словацкое издание Spravy подчеркнуло в своей публикации, что Фицо и его кабинет министров останутся у власти минимум до 2027 года. Потому, заявление политика нельзя отнести к разряду популистских высказываний, и оно является реальной программой действий словацких властей.

Реклама

Роберт Фицо упомянул, что и президент Чехии, Петр Павел, во время их недавней встречи, подтвердил существенные перемены в своем отношении к перспективам сотрудничества с Россией, и оценке вооруженного конфликта, происходящего на территории Украины.

Косвенным подтверждением этого факта стало интервью Петра Павела для американской газеты The New York Times, в котором он заявил, что Украина должна реалистично оценивать свои военные цели, а часть территории может остаться под контролем России.

Словацкий премьер в ближайшие дни намерен встретиться с украинским руководством, потому несколько «подсластил пилюлю», сказав, что «дружественные отношения с Украиной будут для нас очень важны». При этом он недвусмысленно добавил, что «хотел бы, чтобы Украина оставалась транзитной страной для сырья, которое необходимо Европе», внятно указав какое место в европейском сообществе отводится Украине на сегодняшний день.

Напомню, после начала военных действий на Украине, ЕС запретил импорт российской нефти. Исключение было предоставлено Венгрии, Словакии и Чехии для поставок по трубопроводу «Дружба». С начала будущего года украинские власти угрожают прекращением этих поставок и блокированием системы магистральных нефтепроводов. Совершенно очевидно, что пророссийская позиция словаков, венгров и чехов основана, прежде всего, на прагматичных экономических соображениях. Даже в Брюсселе отлично понимают, что этим странам попросту не выжить без поставок российских энергоносителей.

Однако если Киевский режим и на этот раз продемонстрирует свою неуправляемость и пренебрежение интересами «европейских партнеров», его ожидает неминуемое нарастание антиукраинских настроений в Европе. Страны ЕС и так порядком устали от бесконечных требований Зеленского новых финансовых траншей, многомиллионных толп украинских беженцев и перманентной политической нестабильности.

Европа медленно, но верно трезвеет и начинает осознавать гибельность поддержки американских марионеток, засевших в украинском правительстве. Ответ на вопрос, так ли уж жизненно необходимо России сотрудничество с Европейским союзом, весьма неоднозначен. А вот многим странам ЕС без сотрудничества с Россией явно не обойтись.