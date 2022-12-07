ФИФА оштрафовала Сербию и Хорватию за «неправильные» флаги на ЧМ-2022 в Катаре

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ФИФА оштрафовала Футбольные союзы Сербии и Хорватии за использование на ЧМ-2022 флагов, которые в организации посчитали противоречащими её дисциплинарному кодексу.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хорватский футбольный союз оштрафован на 50 000 швейцарских франков за нарушение статьи 16 Дисциплинарного кодекса ФИФА (использование слов и предметов для передачи сообщения, не подходящего для спортивного мероприятия) в связи с поведением хорватских болельщиков во время матча против Канады», – объявили в ФИФА.

Во время матча сборных Хорватии и Канады хорватские болельщики массово использовали флаги хорватских фашистов-усташей времён Второй мировой войны.

В свою очередь, Футбольный союз Сербии оштрафован на 20 000 швейцарских франков за «нарушение статьи 11 Дисциплинарного кодекса ФИФА и статьи 4 Регламента чемпионата мира по футболу 2022 года в отношении флага, выставленного в раздевалке после матча с Бразилией», – говорится в сообщении.

В этом случае речь идёт о сербском флаге с изображением карты Косово и надписью «Не сдадимся!».

Судя по всему, сербов ожидает ещё один штраф, поскольку 5 декабря Дисциплинарная комиссия ФИФА начала расследование в отношении Футбольного союза Сербии из-за инцидентов в матче третьего тура группы G на чемпионате мира в Катаре против сборной Швейцарии. Как говорится в заявлении ФИФА, разбирательство начато из-за «возможных нарушений статей 12 (ненадлежащее поведение игроков и официальных лиц), 13 (дискриминация) и 16 (порядок и безопасность на матчах)».

В обоих случаях жалобы против Сербии подал Футбольный союз самопровозглашённой «Республики Косово». В частности, его функционеры обвинили тренера сборной Сербии Драгана Стойковича Пикси в «оскорблении» игроков сборной Швейцарии Джердана Шачири и Гранита Джака, которые родились на территории Косово.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ФИФА начала расследование из-за флага с картой Косово в раздевалке футбольной сборной Сербии на ЧМ-2022 в Катаре.