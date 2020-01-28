Фига Куницыну – Крым не пойдет на поклон к Украине

28.01.2020, Москва, Олег Кравцов

Украинской стороне не стоит питать иллюзий относительно возможности оказать давление на Россию нехваткой воды в Крыму.

Об этом в комментарии «Комсомольской правде» заявил крымский политолог Денис Батурин, давая оценку экс-глава правительства Крыма украинских времен Сергея Куницына, ранее предложившего давить на Москву темой водообеспечения полуострова.

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Так, бывший крымский политик назвал проблемы с водой на полуострове «ахиллесовой пятой России» и «козырем для Украины».

«Сбежавший в свое время из Крыма господин Куницын, можно сказать, прав. Да, вода для Крыма – действительно серьезная проблема, и он это прекрасно знает как экс-премьер, который ничего не сделал для того, чтобы решать эту проблему», – сказал Батурин.

По его словам, своим заявлением Куницын не столько пытается повлиять на что-то, сколько напоминает о себе в украинском политическом пространстве.

«Вряд ли к его советам будут прислушиваться, а Россия не будет идти на уступки ни по поводу Крыма, ни по поводу каких-либо других вещей при использовании украинской стороной фактора поставок воды на полуостров. Да, ситуация действительно непростая, но она будет решаться без того, чтобы идти на поклон к Украине», – резюмировал политолог.

Напомним, что в 2014 году Украина в одностороннем порядке перекрыла канал, по которому в Крым поступала пресная вода.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Куницына одернули за предложение возобновить поставки воды в Крым.