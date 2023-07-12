Фигаро здесь, Фигаро там – порочащий Россию артист то выступает в Москве, то собирает донаты для ВСУ в Риге

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Бывший соведущий изгнанного с Первого канала комика Ивана Урганта – Александр Гудков выступил в Латвии на концерте, где собирали донаты для ВСУ и произносили покаянные речи.

В самой этой новости нет ничего удивительного. Гудков сразу же осудил СВО, написав в соцсетях: «Мне стыдно, что я родился 24 февраля». Потом он выпустил издевательскую пародию на песню Шамана «Я русский». После начала мобилизации Гудков сбежал в Узбекистан.

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Поражает другое: за минувший год Гудков свободно посещал Россию для участия в коммерческих мероприятиях.

Так 22 апреля юморист был замечен в Москве на юбилейном концерте «Фабрики звезд. 20 лет». Беглый шоумен был одет в толстовку с надписью – «Россия», что было воспринято как издевательство.

В первых числах июля разразился очередной скандал, когда Гудков провел выпускной вечер в Первом Медицинском Университете им. Сеченова.

Вуз тут же открестился от гостя-предателя, заявив, что «на торжественной части при участии ректора Гудкова не было». А организатор выпускного для студентов Сеченовского университета Александр Фридман заявил, что праздник не имеет отношения к университету и был частным мероприятием.

На том же «частном мероприятии» выступала певица Дора, просившая в 2022 году зрителей не скандировать «Россия» на своих концертах. Также в записи звучали песни Валерия Меладзе, оскандалившегося стыдливым шептанием националистического лозунга на концерте в Дубае.

Стало известно, что за одно выступление Гудков просит 2 миллиона рублей плюс расходы.

«Райдер у Гудкова тоже не сильно скромный. В столице ему необходимы: гримерка, пару зарядок на айфон, кофе, «боржоми», шампанское «Вдова Клико», несколько бутылок сухого белого вина, одна бутылка красного вина, сырная тарелка, лосось с овощами на гриле, фрукты, орехи и филе миньон. Для выступления в регионах, ему надо приобрести билеты в бизнес-класс, предоставить Mercedes S 222 не старше 2019 года выпуска и номер люкс в отеле. А потом он снова гастролирует по Европе и собирает деньги для Украины», – написал депутат Госдумы РФ Андрей Луговой в своем тг-канале.