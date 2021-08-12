Фигурант псевдорасследования BBC о Ливии намерен обратиться в суд

12.08.2021, Москва, Максим Никифоров

Редакция Федерального агентства новостей разоблачила фильм BBC по Ливии, в котором утверждается, что в боях на территории республики участвовала «ЧВК Вагнера».

Журналисты британского СМИ заявляют, что они сумели раздобыть некий планшет со списком позывных предполагаемых вагнеровцев, а затем, используя украинский сайт «Миротворец» определить их личности. По версии BBC человек с позывным «Метла» — 36-летний Федор Метелкин, уроженец Северного Кавказа. А «Селенга» — Андрей Воронцов 1993 года рождения, получивший свое прозвище в честь протекающей в Бурятии реки.

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Все это — лишь на уровне догадок. В беседе с ФАН военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал, что знание позывных не позволяет установить личность бойцов.

«В практике спецслужб существует правило, согласно которому агентурный псевдоним, присваиваемый агенту, не должен никоим образом сочетаться или быть схожим с фамилией или внешними данными агента, например, «мороз», «снег» или «иней» не могут быть даны человеку с фамилией, например, Холодов. А псевдоним «ушастый» или «Ван Гог» нельзя давать человеку, обладающему какими-либо изъянами в ушах», — подчеркнул он.

Немало вопросов вызывает и тот факт, что «расследователи» решили обратиться к «Миротворцу» — сайту, который не раз уличали в клевете. Даже глава Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что ресурс публикует фейки.

Наконец, о лживости псевдорасследования заявил и один из его фигурантов — тот самый Федор Метелкин. В беседе с российскими журналистами он заявил, что намерен обратиться в суд.

«Я сейчас со знакомым юристом сижу и думаю, что буду в суд подавать, потому что это обвинение — просто бред. Я — спокойно работаю на стройке. Оказывается, на другом конце света планшет какой-то стратегический нашли, да еще и со мной. Просто фантастика. Никогда не думал, что такое в жизни случается», — отметил он.