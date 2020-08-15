Фигурант секс-скандала предлагает отдаться НАТО ради спасения от России

15.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия установила полное доминирование в Черном море, НАТО – единственное спасение для Украины.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил депутат Верховной рады от президентской партии Богдан Еременко, получивший широкую известность благодаря заказу проституток прямо в сессионном зале парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, это очень опасный для нас контекст – полное военно-морское доминирование России. Россия превратила оккупированный Крым, Черноморский регион в большую базу для развития своей агрессивной внешней политики в Сирии, Венесуэле, Африке и т.д. И, естественно, она хотела бы сохранить это доминирование, чтобы сделать все, что ей заблагорассудится. И, собственно говоря, все так и происходит.

Мы видим, что даже законные формы действия российских военных в Черном море реализуются избыточно с целью создания для России каких-то выгод.

Например, перекрытие огромных частей Черного моря для судоходства в связи с проведением военных учений. Мы видим, что, таким образом, перекрываются подходы к украинским портам, создаются препятствия для коммерческого судоходства и т.д.», – утверждал депутат.

«Эта практика, сложившаяся после оккупации Крыма, не может быть изменена силами Украины, которая потеряла военно-морской флот, в большинстве своем, в связи с оккупацией Крыма. И имеющиеся средства обороны нашей территории достаточны для защиты берега, но недостаточны, чтобы противодействовать России в открытом море. Там нам нужны партнеры.

И партнеры, как видим, нас понимают, нас слышат, чувствуют ту же угрозу, поскольку речь идет о членах НАТО Румынии, Болгарии, Турции, и мы работаем вместе для того, чтобы российские угрозы минимизировать для себя», – добавил Яременко.

По его словам, «основной вопрос безопасности» Украины – «это угроза со стороны России, в том числе, с применением ядерного оружия», от которого Киев спасет «членство в НАТО», которое «предоставляет «ядерный зонтик».

«Несколько государств-членов НАТО имеют в своем арсенале ядерное оружие. Таким образом, это балансирует с невозможным применением его Российской Федерацией. Но! Все остальные сферы (в том числе, и сферы обороны), их формирование – это выгодно, это удешевляет, в конце концов, содержание вооруженных сил, делает их более эффективными за те же деньги, поэтому мы должны это делать», – подчеркнул экс-консул.

«А учения, кроме того, что они готовят нас применять Вооруженные Силы на поле боя, готовят нас к сотрудничеству с перспективными членами НАТО, они являются и важным политическим сигналом, и сдерживающим фактором для России – это один из тех факторов наравне с готовностью наших Вооруженных Сил, которые Россия, учитывая, принимает решения нападать на нас, или нет. Поэтому, чем больше учений, тем лучше для всех», – заключил Богдан Яременко.