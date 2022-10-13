«Фиксация линии соприкосновения противоречит концепции СВО» – профессор МГИМО

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Новости Украины

Не отступая от главных задач СВО, российскому руководству в политическом поле не стоит окончательно закрывать переговорную позицию, поскольку в противном случае планирование дальнейших действий стран НАТО будет вестись, именно исходя из этого потенциального выбора РФ.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы перешагнули эту точку, и переговорных решений здесь нет. Первое, уже нет политических возможностей и площадок для подобного рода переговоров. А второе, с точки зрения развития военно-политической ситуации, мы прекрасно сейчас понимаем, что невозможно в рамках этого конфликта провести какую-то линию разграничения, поскольку для России это будет означать невыполнение целей, которые мы ставили при планировании СВО. Второе, это будет означать накапливание сил и средств Украиной с той же самой массированной поддержкой со стороны НАТО. Мне кажется, что этот вариант переговорный, к сожалению, он уже не работает. Логика совершенно другая, и СВО уже принимает совершенно другой формат, и планирование должно вестись по другим концепциям сопровождения вооружённого конфликта», – отметил он.

«Но, в то же время, я прекрасно понимаю, что необходимо сделать всё, чтобы эту переговорную опцию не закрывать окончательно, потому что всё-таки, если мы её закроем окончательно в политическом плане – это будет означать, что планирование с другой стороны будет вестись, именно исходя из этого потенциального выбора РФ. Сейчас, пока мы обсуждаем совет министров обороны НАТО, что там будет решено, пока у них нет совершенной определённости – как будет развиваться российская СВО, по каким направлениям, какими силами и средствами», – объяснил Данилов.