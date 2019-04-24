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24.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Религия, Россия, Сюжет дня, Украина
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Филарет благословил Зеленского продолжать дело Петлюры и Мазепы

Если Патриарх Кирилл в своём обращении к Владимиру Зеленскому по случаю победы на президентских выборах призывал к миру, то главарь украинских раскольников Филарет-Денисенко велел брать пример с преступников и предателей.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский писатель и публицист Михаил Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы упоминали о послании Патриарха Кирилла, который подал ему [Зеленскому] сигнал и сказал открытым текстом, что у вас есть шанс наладить отношения и прекратить раскол церкви. А Филарет в своём заявлении сказал следующее: «Вам нужно продолжать дела Владимира Великого, святого Ярослава Мудрого (тут много ещё фамилий), а также Симона Петлюры и Ивана Мазепы» – рассказал Шахназаров.

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