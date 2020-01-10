Филарет делает ход конем – томос может стать нелегитимным

10.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Глава раскольничьего «киевского патриархата» Филарет отозвал подпись под постановлением так называемого поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года, согласно которому Украина получила томос от Константинопольского патриарха.

Об этом сообщает пресс-служба раскольников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 года.

На это постановление ссылаются чиновники Министерства культуры Украины, которые отказываются осуществить государственную регистрацию постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 20 июня 2019 года, которым было отменено постановление т.н. Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года. Из-за этого, Патриарх Филарет уведомил Министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского об отзыве своей подписи под постановлением от 15 декабря 2018 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба приложила адресованный на имя Бородянского текст уведомления, где Филарет жалуется на госсекретаря Минкульта Карандаева, который отказывает Киевскому патриархату в государственной регистрации, ссылаясь на постановление Поместного Собора.

«Учитывая вышеизложенное, и продолжение практики отсылок государственного органа на постановление так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 года, сообщаю об отзыве своей под ней подписи», – написал Филарет, сославшись на 9 и 13 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также статьи 22 и 35 Конституции Украины.

«Поэтому подпись Патриарха Киевского и всея Руси – Украины Филарета под постановлением так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 в дальнейшем прошу считать недействительной», – подытожил раскольник.