Филарет идет ва-банк: восстановление УПЦ КП – это серьезно

10.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Несмотря на состоявшееся в конце минувшего года на Соборе в Киеве обьединение с неканонической УАПЦ в “единую” ПЦУ и переход под контроль Константинополя, УПЦ Киевского патриархата все еще существует – так считает ее глава патриарх Филарет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью ТСН.

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Перед этим были опубликованы копии приглашений на встречу за подписью Филарета, которые были сделаны на бланках Киевского патриархата, распущенного еще в конце прошлого года перед объединительным собором.

Отмечается, что такие же приглашения получили почти все епископы ПЦУ, а некоторые выложили документы в социальные сети. Филарет приглашает церковных чиновников на так называемую братскую беседу.

По информации ТСН, он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который бы Филарет предпочел сам возглавить.

В свою очередь предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что его на эту встречу не приглашали. При этом владыка признал, что конфликт с Филаретом, который после роспуска Киевского патриархата является “почетным патриархом”, существует – с момента образования Поместной церкви они ни разу не правили службу вместе.

Как считает Епифаний, даже разговоры о возвращении в прошлое – губительны для церкви, поскольку ведут обратно в изоляцию.

“Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое – автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата”, – подчеркнул Епифаний.

Ранее о том, что Филарет намерен восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата во главе с самим собой, сообщил на своей странице в Facebook епископ Православной церкви Украины Адриан Кулик-Богдан.

“14 мая Украинская православная Церковь Киевского патриархата чтит память священномученика Макария, митрополита Киевского”, – говорится в приглашении.

В этот день почетный патриарх ПЦУ Филарет, который подписал письмо как патриарх Киевский и всея Руси-Украины, приглашает архиереев поместной украинской церкви на “торжественное молитвенное общение”

“Все архиереи понимают, что Филарет хочет восстановить ликвидированную УПЦ (КП). Также понимают, что восстановление УПЦ (КП) это раскол ПЦУ. Поэтому приедут на приглашение почетного патриарха только сознательные “сепаратисты”. Надеюсь, таких будет мало”, – написал епископ.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, киевская журналистка Соня Кошкина опасается, что из-за интриг Филарета у ПЦУ могут забрать выданный ей Константинополем томос.