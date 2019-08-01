Филарет: Наш томос – бумажка, в сравнении с московским

01.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Так называемый томос об автокефалии, который получили украинские раскольники, не имеет ничего общего с аналогичными документами для поместных Церквей.

В отличие, например, от Русской Православной Церкви, фейковая ПЦУ не имеет ничего общего с автокефальной церковью.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил так называемый «патриарх» непризнанного в православном мире Киевского патриархата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Филарета, томос, который выдал Константинопольский патриарх Варфоломей Украине, лишает ее права иметь приходы за пределами государства.

«Мы ждали этот томос, долго боролись за него, но получили не такой томос, который ждали и не такой, который имеют другие православные церкви, которые входили раньше в состав Константинопольского патриархата.

Например, та же Российская церковь, Румынская, Греческая, Болгарская, Сербская церковь. Они имеют полноценные томосы об автокефалии.

А Украинская православная церковь какой томос получила? Получила томос с ограничениями, которые, в первую очередь, касаются самой территории Украины.

И потому название нам дали Православная церковь в Украине, а не Украинская православная церковь, как все остальные православные церкви.

Какое это имеет значение? Не все это понимают, что юрисдикция этой церкви ограничивается границами Украины. За границами Украины Украинская православная церковь не имеет своей юрисдикции.

То есть, ни в Европе, ни в Канаде, Америке, Австралии, на других континентах украинцы, которые там находятся, должны, согласно томосу, принадлежать к Константинопольскому патриархату», – подытожил Филарет.