Филарет настаивает: обещание распустить УПЦ КП не имело юридической силы

06.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

У основателя УПЦ КП Филарета утверждают, что подписанный им документ о ликвидации Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) не является решением Поместного собора и не имеет юридической силы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте УПЦ КП.

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«Собрание, которое было 15 декабря 2018 в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным Собором, которые по требованию для участия в Объединительном Соборе со стороны представителей Вселенского патриархата приняли формальный, ситуативный документ, не имеющий юридической силы», — настаивают авторы заявления.

Как утверждается, Постановление о ликвидации УПЦ КП было подписано, так как представители Вселенского Патриархата отказывались начинать Объединительный Собор в Великой Софии. Но это якобы было формальное собрание проведенное с нарушением норм Устава УПЦ КП, которое не может называться Поместным Собором и нести ту же властную силу.

«Опубликованное видео, фиксирующее момент подписания данного „Постановления“, четко и ясно показывает торопливость, спешку, отсутствие каких-либо рабочих органов собрания и подтверждает факт формального принятия решения о ликвидации УПЦ КП», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее Филарет заявлял, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован и продолжает существовать под его руководством.