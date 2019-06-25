25.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Общество, Политика, Религия, Скандал, Украина, Церковь
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Филарет назвал сумму, за которую Порошенко продал Украину Варфоломею

Основатель и глава непризнанной УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение, согласно которому Константинопольский патриархат получит контроль над рядом монастырей в стране, а кроме того, созданная Порошенко ПЦУ должна была выплачивать в Константинополь миллионные суммы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

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«3 ноября 2018 года президент Порошенко подписал с патриархом Варфоломеем соглашение, по которому в Украине открываются экзархаты. Эти ставропигиальные экзархаты подчиняются непосредственно не предстоятелю Украинской церкви, а Вселенскому патриарху. В эти экзархаты включили Андреевскую церковь, Флоровский и Корецкий монастыри, Манявский скит, Успенский храм во Львове и еще один монастырь в Черниговской области. Эти монастыри должны подчиняться непосредственно Вселенскому патриарху. Какая же это автокефалия, когда Вселенский патриарх будет руководить одним из важных православных монастырей», — сказал Филарет.

По его словам, сделка была тайной, и он о документе ничего не знал.

При этом он сообщил, что ПЦУ до момента передачи этих храмов и монастырей должна платить Вселенскому патриархату с каждого прихода ежемесячные финансовые взносы в размере от 4000 до 20000 долларов. Однако впоследствии он озвучил другую сумму — 28 млн ежемесячно, но не уточнил в какой именно валюте.

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