Филарет не унимается и снова идет в атаку на Порошенко и Епифания

23.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Основатель неканонического Киевского патриархата и “почетный патриарх” основанной в декабюре 2018 года неканонической ПЦУ Филарет продолжает информационную атаку на бывшего президента страны Петра Порошенко и главу ПЦУ Епифания. Он считает нечестным то, что Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В новом интервью проекту «Радио Свобода» с участием «Голоса Америки» «Настоящее время» он настаивает, что обязался не выдвигать свою кандидатуру на руководство новой церкви при посредничестве Порошенко.

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Филарет подчеркнул, что выдвигал кандидатуру Епифания именно на основании договоренностей: «Мы договорились с президентом и архиереями на нашем соборе, я выдвигаю кандидатуру Епифания в предстоятели».

«Мне сказали: „Вы откажитесь выдвигать свою кандидатуру“, — а я имел на это право и, думаю, был бы выбран. Но вселенский патриарх поставил условие: томос будет, если я откажусь от выдвижения своей кандидатуры», — заявил руководитель официально распущенной УПЦ КП.

«И я согласился. Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием, и на архиерейском соборе. Мы говорили, что я отказываюсь, но после получения томоса я буду управлять этой церковью внутри Украины. А на деле он показывает, что он — предстоятель, а я — никто», — заявил Филарет.

На вопрос, почему нарушены договоренности, он ответил: «А это вы у него спросите. Он мне сказал: «Не все от меня зависит».

От кого бы это могло зависеть и почему вселенский патриарх Варфоломей ставил условие не выдвигаться, патриарх Филарет не знает.

«Требовал президент. А от президента требовал патриарх Варфоломей… Я написал, что не буду выдвигать свою кандидатуру на предстоятеля Украинской православной церкви», — сказал Филарет, но отметил, что это не публичный документ, и показывать его отказался.

«Оригинал у вселенского патриарха. Ему передал Порошенко. То есть была договоренность, от которой отказался и президент Порошенко, и митрополит Епифаний. И это нечестно», — заявил Филарет.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, Епифаний жаловался СМИ на то, что Филарет взял под свой контроль практически асе источники финансовых поступлений ПЦУ в Киеве – кроме пожертвований на Михайловский Златоверхий монастырь, являющийся резиденцией самого Епифания.