20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Политика, Религия, Украина, Церковь
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Филарет не видит ничего страшного, если на Украине будут три Церкви

Самопровозглашенный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (Денисенко) допускает существование в Украине трех православных церквей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«…тогда в Украине будет уже церковь Московского патриархата, Православная церковь в Украине, которая имеет Томос (но Томос ограниченный, в подчинении Константинопольского патриархата), и будет существовать третья независимая церковь — Украинская православная церковь Киевского патриархата», — сказал Филарет после сегодняшнего поместного собора УПЦ КП в Киеве.

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При этом он отметил, что если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ-КП, то никто возражать не будет, а если же нет, то она будет существовать отдельно.

Напомним, что сегодня на поместном соборе УПЦ КП, созванном Филаретом, был отменен отказ от Киевского патриархата и заявлен отказ от томоса, предоставленного Константинополем.

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