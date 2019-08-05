Филарет обратился за защитой от Епифания к собственной пастве

05.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Основатель непризнанного Киевского патриархата Филарет выступая перед прихожанами Владимирского собора в Киеве, пожаловался на главу порошенковской ПЦУ митрополита Епифания и призвал свою паству к защите УПЦ КП от попыток выгнать Филарета на улицу и захватить имущество этой церковной организации.

Соответствующую видеозапись опубликовала на своём YouTube-канале бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Епифаний, сговорившийся с чиновниками, без нашего ведома снял УПЦ КП с регистрации. И теперь создана ликвидационная комиссия. Это значит, что я уже не буду служить во Владимирском соборе, а будет служить он. У меня отбирают все имущество и все финансы Киевской патриархии. И меня выбрасывают на улицу.

Поэтому, я обращаюсь к вам. Я служил вам 53 года в этом соборе, не пропускал ни одной литургии, ни одного богослужения. Теперь меня выбрасывают на улицу.

Поэтому, я прошу вас – защитите в первую очередь Киевскую патриархию, нашу настоящую независимую церковь Киевского патриархата. Защитите меня как патриарха. В первую очередь молитвами…

Но нужно и действовать. Поэтому я обращаюсь к вам: принимайте любые законные действия для того, чтобы сберечь Киевскую патриархию и патриархов. Потому что, уничтожив Киевскую патриархию, уничтожат потом и Украину.

Ищите любые законные средства и выступайте против. Обращайтесь к власти, протестуйте. Но протестовать нужно против Епифания, потому что все делается под его управлением», – сказал глава УПЦ КП.

Также Филарет «прошёлся» по томосу от патриарха Варфоломея, признав, что этот документ не дал украинской церкви ничего, кроме зависимости от Константинополя.

«Что дал нам томос? Ничего, кроме разрушения Киевского патриархата. Признали эту так называемую ПЦУ? Не признала ни одна Церковь. Так что дал нам этот томос, за который мы так боролись? Он нам ничего не даёт, а наоборот – поставил нашу церковь в зависимость от греков. Раньше мы были независимыми, своевольными, непризнанными. Такими же непризнанными, как и сейчас. Но тогда мы были независимыми. А сейчас мы и непризнанные, и зависимы от греков», – возмутился Филарет.