Филарет объявил варфоломейцев большими врагами, чем Московский патриархат

21.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

До предоставления Украине томоса от Вселенского патриарха Варфоломея между канонической УПЦ МП и киевским патриархатом было противостояние, но не того накала, как сейчас между филаретовцами и созданной «ПЦУ».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава раскольников УПЦ КП Михаил Денисенко («Филарет»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правда ли, что вы считаете, что Епифаний фактически рейдерским способом перерегистрировал на себя в ПЦУ всё имущество киевской патриархии и даже резиденцию, которую вы построили в 70-х годах?» – спросила телеведущая.

«Это правда. И как сделал? С помощью Порошенко, потому что Порошенко тогда был президентом, и они вместе, каким образом – не знаю, но переоформили на себя, то есть на ПЦУ всё имущество киевской патриархии, ликвидировали киевскую патриархию, забрали всё, что могли, и главное – сняли с регистрации Киевский патриархат в министерстве юстиции.

Однако представление было подано со стороны митрополита Епифания, и вся эта компания вместе с Порошенко совершили это преступление. Я называю это преступлением не только в отношении церкви, но и в отношении украинского народа, потому что это преступление внесло раздор», – ответил раскольник.

«Когда этого томоса не было, существовал Киевский патриархат и существовала УПЦ Московского патриархата, мы противостояли, но такой вражды не было. Полезно это? Не полезно», – добавил Филарет.