23.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Религия, Скандал, Спецслужбы, Украина, Церковь
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Филарет официально обратился к Авакову за защитой от Епифания

Основатель УПЦ КП и самопровозглашенный патриарх Филарет обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от противоправных действий подчиненной Константинополю Православной церкви Украины ао главе с митрополитом Епифанием, передает корреспонденть ПолитНавигатора.

Фотокопию его официального обращения опубликовал на своей странице в Facebook протоиерей Николай Лагодич.

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В нем говорится, что представители ПЦУ силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева и помещение Успенского храма на Пирогощи в столице.

Также Филарет утверждает, что руководство ПЦУ выселило архимандрита Андрея (Маруцака) за то, что он принял участие в Соборе Киевского патриархата.

“Обращаюсь к Вам, Арсен Борисович, как к министру внутренних дел Украины с просьбой защитить права и свободы верующих Украинской Православной церкви Киевского патриархата, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство”, – говорится в документе.

Напомним, 20 июня в Киеве была восстановлена Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с Филаретом. Вместе с ним от ПЦУ откололись два архиерея из России – архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев). В этот же день были избраны еще два будущих епископа УПЦ КП – архимандрит Андрей Маруцак и иеромонах Илья Зеленский.

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