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08.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Мнение, Религия, Украина
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Филарет оказался лишним на празднике раскола – мнение

Преданный анафеме в РПЦ бывший киевский митрополит Филарет Денисенко «смыт в канализацию» в результате интриг Петра Порошенко вокруг создания новой церковной структуры на Украине, подчиняющейся Стамбулу.

Такое мнение в эфире youtube-канала «News Front» высказал бежавший из Украины в РФ после Майдана экс-секретарь Одесской епархии протоиерей Андрей Новиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого патриархата не создано. Создан просто филиал нового раскола бывшего Константинопольского, а теперь его можно называть – Стамбульского патриархата на территории Украины», – считает он.

«И вы посмотрите, куда делся основатель этого раскола, о котором так много говорили, Филарет Денисенко? Он сам, когда был в канонической Церкви, говорил, что автокефалия – это канализационная труба, по которой из Церкви стекают все отходы.
И вот сейчас он сам с этой трубы ещё дальше вниз. Посмотрите: все эти торжества, они этот томос обцеловывают и гладят, криминальный авторитет Нарик гладит ручку Парубия, а где здесь Денисенко? Во всём этом празднике раскола он оказался лишним. Возможно, он будет где-то в тени участвовать, но наверняка это не та роль, которую он себе готовил. В той безумной истории, которую они пишут, ему места не оказалось», – считает священнослужитель.

Отметим, несмотря на отсутствие у новосозданной “ПЦУ” статуса поместной Церкви и патриархата, тем не менее, превращение двух ранее непризнанных церковных юрисдикций на канонической территории РПЦ в частично признанную митрополию канонического Константинопольского патриархата все же является крупным успехом Запада в борьбе с РФ и РПЦ, потому что несмотря на разрыв РПЦ с патриархом Варфоломеем, последнего по прежнему, хоть и критикуют отдельные иерархи православных Церквей, однако признают большинство православных Церквей мира, да и в РПЦ он по прежнему считается каноническим и не предан анафеме. Таким образом, прежние украинские раскольники нашли свой “черный ход” к международному признанию, пускай сегодня лишь частичному. К тому же Филарет, хоть и не стал главой новосозданной “ПЦУ”, однако по прежнему реально заправляет в ней через своего лояльного ставленника митрополита Епифания. Так что говорить о его поражении в борьбе за власть, как минимум, преждевременно.

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