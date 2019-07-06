Филарет оказался не дурак

06.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Раскольник Филарет, учинивший раскол в созданной Петром Порошенко раскольнической «ПЦУ», сумел оторвать в свою пользу внушительную часть денежных потоков и сохраняет достаточно прочные позиции.

Об этом в эфире youtube-канала «Союз Блогеров Украины» рассказал киевский православный публицист Дмитрий Скворцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что так называемый «киевский патриархат», что «Украинская автокефальная церковь», что нынешняя СЦУ (в томосе ПЦУ именуется «Святой церковью Украины» – СЦУ, – ред.) – их полноценное существование невозможно без поддержки украинской власти. Так всегда было, эти все структуры без поддержки государства рассыпались в течение месяца, как карточные домики. В данном случае мы видим, что СЦУ всё-таки поддерживается Госдепом.

Но украинское государство в лице пришедшего к власти Зеленского отстранилось от этой псевдоцерковной грызни, и не ощущается той поддержки этому самому Эпитанию (Епифаний на украинском новоязе, глава СЦУ – ред.)

Более того, этот дурачок-Эпитаний, который вовремя не переобулся, как это сделал Филарет, и не поздравил Зеленского с победой на выборах, отказался участвовать в его социальном ролике по примирению с Тавридой и Донбассом, естественным образом остался союзником Порошенко и стал противником Зеленского.

Таким ситуативным образом союзником Зеленского становится Филарет. Более того, мы видим, что к нему благоволит и Тимошенко – то есть давить государством никто не будет.

Более того, все финансовые потоки, все печати, все юридические лица ОПГ «киевский патриархат», все «свои люди» – представители так называемого глубинного украинского государства, которое существует с последних лет прогнившей насквозь коммунистической партии при Кравчуке – всё это друзья Филарета, его давние подельники и соучастники», – рассказал публицист.

«Кто победит на украинском поле – ещё большой вопрос. Кстати, по условиям томоса все зарубежные приходы «КП» переходят непосредственно под власть Стамбула. Так вот, эти самые приходы отказались идти под турецкого султана, и они остаются в лоне восстановленного «КП», и это мощные финансовые потоки», – добавил Скворцов.