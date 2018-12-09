Филарет, оказывается, был цветочками – на Украину едут американские ягодки

09.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Руководить процессом создания так называемой единой украинской православной Церкви будут самозванцы, подконтрольные США и не имеющие отношения к каноническому Православию.

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Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил православный публицист Дмитрий Скворцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во-первых, вопрос такой: как это так, «казацкая нация», та самая, которая писала письмо турецкому султану, сейчас идет под турецкого подданного?

Понятно, что для кого-то главное – «геть от Москвы», и он будет удовлетворен тем, но его же и спросят – вы же казацкая нация, а этот Вароломей, он турецкий подданный, он капитан турецкой армии. Вот и вся ваша «несломленность».

Второе – по поводу этого Эммануила Галльского, он будет руководить Собором, и это тоже указывает не на очень хорошее будущее для участников этого Собора, потому что именно он занял такую бескомпромиссную, наглую и агрессивную позицию, оскорбительную по отношению к Православной Церкви Чехии и Словакии, когда они навязывали своего предстоятеля. Он уже участвовал в таком Соборе, этот Эммануил Галльский.

Он бы руководил этим Собором украинским, но он не знает украинского языка.

Поэтому, руководить будет этот Даниэль Зелинский из Штатов, православность которого тоже ставится под большое сомнение, поскольку он получал, по крайней мере, один из своих священнических санов, у католиков в США. И учился в униатском колледже.

Но, поскольку он уроженец Галиции, знает мову, поэтому официально он будет вести Собор и рассматривается одной из двух кандидатур на предстоятеля этой новой «единой украинской православной церкви».

Американский гражданин и офицер американской армии, который давал присягу, между прочим, американскому народу…

Второй претендент рассматривается на предстоятеля – Геча. Тоже интересный персонаж. Его называют архиепископом Иовом Гечей.

Скорее всего, это Иван Геча, который не то, что не архиепископ, он даже не христианин с православной точки зрения, потому что «крещен» он был в той структуре, отпочковавшейся от так называемой Украинской автокефальной православной церкви, неканонической, которая в 44-м году в гитлеровском обозе бежали в Западную Европу и через океан, как водится.

«Крещен» он был там, то есть, таинство крещения он не принимал.

Таким образом, у нас получаются два кандидата на предстоятельство в этой единой украинской православной церкви. Один – униат, американский гражданин, который присягу давал американскому правительству. Другой даже не православный», – заявил Скворцов.