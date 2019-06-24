24.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Религия, Россия, Украина
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Филарет оставит ПЦУ без имущества

Филарет Денисенко, бывший глава Киевского патриархата, заявивший о его восстановлении, является очень влиятельным иерархом.

Поэтому ему удастся отобрать у ПЦУ значительную часть имущества, несмотря на то, что в ПЦУ пугают изгнанием сторонников Денисенко из религиозной структуры.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «Политнавигатора».

«Проблема в том, что они перестанут в ней состоять вместе со всем имуществом, которое до сих пор числится за КП. У ПЦУ, наверное, останется несколько приходов по всей стране. Филарет обладает наибольшим авторитетом в этих конфессиях – КП, ПЦУ, УАПЦ.

Хочу напомнить, как он начал «закидывать удочки» когда стало ясно, что выбрали нового президента. Сначала он обращался к прихожанам, говорил, что томос не соответствует их чаяниям. Когда он понял, что большинство паствы с ним, он начал собирать епископов.

Потом он включил инструменты подкупа и шантажа (в ПЦУ он числился главным казначеем Киевской епархии, самой богатой). В результате на недавнем соборе у Филарета было около 200 участников и 50 гостей», – заключил Богатырев.

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