Филарет попер против Варфоломея

25.01.2019, Киев, Игорь Петров

Основатель так называемого раскольничьего “киевского патриархата”, на основе которого под патронатом Константинпольского патриархата была создана ПЦУ, Михаил Денисенко по-прежнему считает себя патриархом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Филарет – ньюсмейкер недели. Появилась запись на его 90-летие, где он очень критично отзывался о ПЦУ, к которой он формально как бы принадлежит. Говорил, что никакой ПЦУ нет, что отчасти верно, потому что юридически она еще не зарегистрирована. И, более того, он четко дает понять, что является патриархом, и мало ли что там считает Варфоломей”, – сказал эксперт.

“На наших глазах кризис в отношениях Константинопольского патриарха и новосозданной церковной структуры усилится, потому что Филарет – это, без сомнения, один из самых влиятельных игроков нутрии этой структуры. Если он позволяет себе – пока непублично, но это может в итоге выйти в публичную полемику – вот так говорить о ПЦУ, которой вроде бы как все гордились, то это показатель того, что Филарет прекрасно понимает, что по факту они оказались в абсолютном подчинении Константинопольскому патриарху. И это подчинение намного хуже, чем существование той же УПЦ, пусть и не всеми признанной», – подчеркнул Якубин.