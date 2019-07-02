Филарет: Порошенко загонял в новую «церковь» при помощи шантажа СБУ

02.07.2019, Киев, Максим Карпенко

СБУ контролирует всех раскольнических «епископов» так называемой «Православной церкви Украины», созданной по инициативе Петра Порошенко. На каждого из них у спецслужбы есть папка с компроматом, который может быть обнародован, если епископ перестанет выполнять команды СБУ.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил так называемый «патриарх» раскольнического «Киевского патриархата» Филарет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контакты есть у всех епископов с СБУ… Сейчас могут предлагать, епископ может послушать, а может и не послушать. В наше время СБУ делает это – собирает компроматы на каждого человека, который их интересует. И собирают эти компроматы, показывают – «смотри, что у нас против тебя. Не будешь слушать нас, мы покажем это». Почему наш весь епископат и перешел на сторону ПЦУ», – заявил Филарет.