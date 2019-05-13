Филарет пошел в наступление на Епифания через канал Коломойского

13.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Объединение православия на Украине “пошло по пути неправды”. Такую точку зрения высказал почетный патриарх ПЦУ и глава наканонического Киевского патриархата Филарет в свежем интервью телеканалу «1+1», передает корреспондент ПолитНавигатора.



“Письмо на бланке УПЦ Киевского патриархата вызвал целый взрыв в информпространстве этой неделе. Взрыв, может разрушить вновь созданную ПЦУ. А весь секрет в так называемой шапке, которая указывает, что в Украине до сих пор существует Киевский патриархат, на самом деле уже ликвидирован. С этим, как оказалось, не согласен Почетный патриарх новой православной церкви Филарет. Именно он хочет созвать Поместный Собор и изменить устав новой церкви, а это чревато потерей Томоса от Константинополя”, – говорится в сюжете.

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«Это был Собор не наш, а Константинопольского патриархата, потому что на нем не я главенствовал как патриарх, а представитель Вселенского патриарха», — пояснил он, назвав Собор на котором была создана ПЦУ “неукраинским”.

Также он сообщил, что никаких отношений с Епифанием у него нет и озвучил свои главные претензии к главе ПЦУ.

«Предстоятеля мы признаем, но отношений с ним никаких нет, потому что нарушается то, о чем мы договорились и что принял Архиерейский Собор. Пошли по пути неправды. Претензии к Епифанию следующие: он должен сотрудничать со мной как с патриархом. А он за все эти четыре или пять месяцев ни разу со мной не служил и не общается. Встречались всего несколько раз, разве это общение? Когда церковью нужно руководить каждый день?» — возмущен Филарет.

По его словам, Киевский патриархат, который был упразднён после создания новой Православной церкви Украины (ПЦУ), до сих пор существует.

«Юридический механизм возвращения Киевского патриархата есть. Его не надо возвращать. Он существует. Если есть патриарх, значит, есть патриархат», — отметил Филарет.

Он добавил, что и дальше «будет возвращать» Киевский патриархат. Филарет выразил «стопроцентную уверенность», что «наступит время, когда Киевский патриархат будет признан». По данным 1+1 Филарет созывает архиереев ПЦУ на 14 мая для того, чтобы оценить потенциал своей поддержки в Церкви. Также по данным журналистов Филарет забрал у Епифания контроль над финансами ПЦУ.