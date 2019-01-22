Филарет предал Порошенко

22.01.2019, Киев, Владимир Гладков

На проходящий сегодня в Киеве предвыборный съезд партии Юлии Тимошенко приехал «киевский патриарх» Филарет-Денисенко. Наблюдатели расценили это как свидетельство обиды раскольника на Петра Порошенко, который не дал Филарету пост главы в новой церковной структуре Стамбульского патриархата.

«Я хочу, чтобы партия «Батькивщина» содействовала единению украинского народа. Лучше отдать жизнь, чем быть в оковах, поэтому мы должны помолиться Иисусу Христу, благословляющему ваш съезд, который будет служить интересам Украины», – заявил псевдопатриарх.

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«На выдвижение Тимошенко в президенты пришел Филарет. Кажется, кое-кто недоволен процессом создания поместной церкви и своим местом в нем. Петр Алексеевич получил внезапную подачу», – комментирует киевский журналист Сергей Щербина.

«Филарет открывает съезд Тимошенко. Сегодня порохоботы назовут его агентом Кремля», – язвительно комментирует член националистической группировки «Черный комитет» Богдан Тицкий, напоминая, что штаб Порошенко на протяжении последних месяцев активно раскручивал тезисы о якобы пророссийской позиции главной конкурентки на выборах Тимошенко.