Филарет прибыл на фейковый собор в пониженном статусе

15.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Глава раскольнического «киевского патриархата» Михаил «Филарет» Денисенко прибыл на фейковый «объединительный собор» в облачении митрополита, а не Патриарха.

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Константинопольский Патриархат, ранее заявивший о снятии наложенной Русской Церковью анафемы с Филарета, признает его в статусе бывшего митрополита РПЦ, а не «патриарха».

Таким образом, подтверждаются сведения о том, что вместо обещанной Петром Порошенко «самостоятельной Церкви» будет образована церковная структура, подчиняющаяся Стамбулу.