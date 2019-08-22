Филарет просит Епифания не оставлять его без денег и позволить открыть счет в банке

22.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава непризнанной УПЦ КП Филарет обратился с просьбой к главе созданной в декабре 2018 года и подчиняющейся Константинополю Православной церкви Украины Епифанию с просьбой отозвать письмо в «Ощадбанк» о закрытии счета Киевской патриархии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба УПЦ КП.

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«Прошу вас отозвать ваше письмо в „Ощадбанк“ о закрытии счета киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского патриархата. Не разрушайте церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими», — приводит содержание его письма пресс-служба церкви.

Филарет отметил, что по обращению Епифания «Ощадбанк» в Киеве закрыл счет УПЦ КП и назвал такие действия «противоправными». Он считает, что глава ПЦУ не имел никаких оснований писать подобные письма, так как 20 июня УПЦ КП на поместном соборе приняла решение о выходе из состава новосозданной ПЦУ.

В декабре 2018 года две непризнанные церкви — Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и УПЦ КП — объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Изначально Филарет был активным сторонником создания новой церковной структуры и получения ею томоса от Константинопольского патриархата. Однако, не получив в ПЦУ той роли, на которую рассчитывал, Филарет стал критиковать и томос, и деятельность Епифания, а также заявил о восстановлении УПЦ КП. В этой ситуации синод ПЦУ лишил его права управления Киевской епархией, а Минюст Украины заявил о ликвидации УПЦ КП. Филарет обвинил руководство ПЦУ в сговоре с чиновниками из окружения экс-президента страны Петра Порошенко и в намерении уничтожить Киевский патриархат.