Филарет раскрыл страшную тайну Епифания

30.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Почетный патриарх Православной Церкви Украины, основатель УПЦ КП Филарет сделал резонансное заявление о том, что глава ПЦУ митрополит Епифаний не является его внуком, как об этом ранее писали СМИ, а является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал в интервью Comments.ua.

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“Ко мне он никакого отношения не имеет. Он является родственником покойного Митрополита Даниила Чокалюка. Епифаний является незаконным сыном Даниила и воспитан Епифаний был в семье Чокалюков. Доказательства этому уже есть. Ранее были слухи, а теперь мы имеем доказательства, что это незаконный сын Митрополита Даниила”, – отметил он.

Также он объяснил, как Епифаний стал главой ПЦУ.

“Никто его не навязывал, я его предложил президенту, когда шла подготовка к объединительному Собору 15 декабря 2018 года. Но было условие, что Епифаний станет предстоятелем, а фактически руководить церковью в Украине будет Патриарх Филарет. А митрополит Епифаний будет представлять украинскую церковь извне – в православном мире. Это была моя договоренность с президентом и с Епифанием. Мы не подписывали никакого соглашения, верили на слово, но оказалось, что на слово верить нельзя”, – добавил Филарет.