Филарет рассказал, как Порошенко переметнулся к раскольникам

27.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Предыдущий президент Украины Пётр Порошенко переметнулся в «киевский патриархат» и лез из кожи вон ради получения томоса исключительно из-за того, что видел в этом для себя электоральную выгоду.

Об этом в интервью YouTube-каналу «Свободный» рассказал предстоятель раскольничьего «Киевского патриархата» Филарет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Раскольник напомнил, что ранее Порошенко был прихожанином Московского патриархата.

«Когда он стал президентом, он увидел, что киевский патриархат на Украине является наибольшей православной церковью. Больше, чем МП, да. Хоть он уже и стал президентом, но он думал о втором сроке. А для того, чтобы стать президентом на второй срок, необходима поддержка народа, а большинство православных – в киевском патриархате.

И потому он стал относиться позитивно к КП, стал приходить на богослужения на Пасху, на Рождество во Владимирский собор, а потом, поскольку КП пытался получить томос об автокефалии от Константинопольского патриарха, активно включился. Так активно, больше, чем Ющенко. И потому он много приложил усилий, чтобы томос дали», – рассказал Филарет.

«Дело в том, что сам патриарх Варфоломей требовал, что надо, чтобы президент обратился к патриарху с просьбой предоставить томос. Потому что инициатива шла не от президента, а от патриарха Варфоломея, он требовал письма от президентов – сначала от Кучмы, потом от Ющенко, и уже и от Порошенко… Патриарх хотел, чтобы была поддержка государства. Потому, когда мы выполняли эти условия, Варфоломей выдвигал новые.

Сначала, чтобы написал письмо президент Порошенко – написал. А тогда он говорит, а ещё Верховная рада. Как вы помните, Верховная рада тогда тоже приняла решение об обращении к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса», – добавил раскольник.