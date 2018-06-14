14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Филарет разразился гомофобной филиппикой и отказался считать геев христианами

Глава непризнанной в православном мире Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет высказался против возможного уравнивания в правах однополых пар с гетеросексуальными, а также считает, что человек с гомосексуальной ориентацией может быть христианином только “по названию”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такую мысль он высказал в интервью Украинской правде.

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По мнению главы УПЦ УП, Украине не грозит “потеря духовности”, поскольку в предыдущих маршах равенства в Киеве участвовали “сотня или две” человек, тогда как на недавнее шествие за традиционную семью “пришло 10 тысяч”.

Филарет заявил, что “ни одна религиозная конфессия в Украине, как и якобы весь украинский народ, не поддерживает однополые браки”.

На вопрос о том, может ли гей быть хорошим христианином, глава УПЦ КП ответил так: “Христианином может быть, но христианином по названию. Но в действительности христианин не должен этого делать. Поэтому в Европе христиан много, но христиан только по названию. По жизни они далеки от христианства”.

Также Филарет заявил, что согласился бы отпевать умершего крещеного гея. “Потому что он христианин. Грешник, но христианин. Церковь молится за всех – и за тяжких грешников тоже, чтобы Господь им простил грехи”, – пояснил он.

Интересно, что в такой риторике неканонические церкви полностью сходятся с мнением канонической УПЦ, глава которой, митрополит Онуфрий на днях призвал власти отменить проведение в Киеве марша равенства, организованного представителями ЛГБТ-сообщества и правозащитных организаций.

В мае 2018 года СМИ писали, что папа римский Франциск в частной беседе с гомосексуалом заявил, что Бог “создал тебя геем и любит тебя таким”.