Филарет снова вляпался в скандал: глава раскольников наградил террористов из РДК

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95-летний глава непризнанного в православном мире «Киевского патриархата» Филарет (Денисенко) сумел удивить в ситуации, когда удивляться, казалось бы, уже нечему.

Как сообщил в своем тг-канале воюющий в составе ВСУ «Русский добровольческий корпус», глава украинских раскольников благословил боевиков этого, собранного из бежавших на Украину русских неонацистов и коллаборационистов и запрещенного в самой России вооруженного формирования.

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«В эту пятницу Патриарх Филарет, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, провёл официальный приём бойцам Русского Добровольческого Корпуса. Бойцы получили награды и ценные подарки. Наши побратимы «Шайба» и «Вольф» были награждены посмертно», – говорится в сообщении “РДК”.

Отмечается, что «святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет поблагодарил воинов РДК за храбрость и защиту Украины от врагов, благословил бойцов Корпуса на дальнейшие подвиги и пожелал нам общей победы».

«Для нас важно получить духовную поддержку нашей борьбы от Киевского патриархата. Мы также ценим вашу личную борьбу за независимость Украинской Православной Церкви и защиту семейных ценностей, здесь мы надежные союзники», – заявил, обращаясь к Филарету, главарь боевиков, командующий «РДК» Денис Капустин.

Также на сайте УПЦ КП сообщается, что Филарет наградил командира «РДК» Дениса Капустина орденом Святого Георгия Победоносца, а боевиков его формирования – медалями «За жертвенность и любовь к Украине».

«Вы боретесь за правду, и поэтому Господь помогает вам на вашем пути. Эти награды являются только внешними символами. А за свои добрые дела, жертвенность и защиту Украины вы получите небесную награду от Бога. Поскольку мы все вместе боремся за правду, мы, безусловно, победим», – напутствовал коллаборационистов глава украинских раскольников.

Причем, двое боевиков были награждены филаретовскими медалями посмертно – с уточнением, что «они отдали свои жизни за независимость Украины в борьбе с кремлевским агрессором».

Удивительная неразборчивость в связях – черта, характерная для Филарета и его КП. Так, он еще во времена Порошенко умудрился наградить украинского боевика с позывным «Сатана». Также его наград удостоился осужденный даже украинским судом за насилие и военные преступления уголовник Онищенко (Абальмаз) – бывший командир скандальной роты МВД Украины «Торнадо», расформированной и отданной под суд при Порошенко за зверства на Луганщине.

А совсем недавно УПЦ КП вляпалась в скандал, сначала наградив, а потом отозвав награду у бойца ВСУ Виктора Пилипенко, оказавшегося открытым геем. Пилипенко, получив награду от Филарета, начал утверждать в соцсети, будто УПЦ КП изменила свои взгляды на ЛГБТ-сообщество. Пришлось Филарету обьяснять, что он не одобряет «содрмитов» и считает грехом однополые браки.

Остается добавить, что в 1990-м году этот человек – Филарет – едва не стал московским патриархом. И пронесло тогда РПЦ, судя по всему, только совершенно случайным образом.