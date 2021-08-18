Филарет сообщил, что киевский «патриархат» не будет принимать участия в богослужении с Варфоломеем

18.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель созданной под его покровительством «Православной церкви Украина» Епифаний не позвали на совместную службу еще одного раскольника, «патриарха» УПЦ КП Филарета, который помогал создавать ПЦУ, а позже оказался распускать свою структуру и перешел в оппозицию Фанару.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», совместная служба Варфоломея и Епифания состоится 22 августа на территории собора Святой Софии в Киеве.

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На Украину Варфоломей прибудет по приглашению президента Владимира Зеленского, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю дня независимости страны. При этом ни Филарета, ни предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия на празднование не пригласили. Сам Филарет на это не обиделся и заявил о готовности встретиться с Вселенским патриархом Варфоломеем, но только если он признает его киевским патриархом.

«Мы не будем принимать участия в богослужении с ним. Но не потому, что мы не хотим, а потому, что он нас на это богослужение не приглашает. Точнее не Варфоломей не приглашает, а Епифаний. Встреча зависит не от нас, а от патриарха Варфоломея, если у него будет желание встретиться со мной как патриархом Киевским, я буду очень рад. Но я сомневаюсь, что у него будет такое желание», – заявил Филарет в комментарии украинским СМИ.

Напомним, ранее киевский православный публицист Дмитрий Скворцов заявил, что в случае, если Константинопольский патриарх согласится на визит в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского на празднование Дня независимости, он нарушит все церковные законы, так как эта территория является канонической для УПЦ Московского патриархата.