Филарет устроил сеанс разоблачений Варфоломея и бывших подельников

11.01.2020, Киев, Игорь Петров

Константинополь не дал украинским раскольникам настоящей автокефалии, новосозданная структура «ПЦУ» оказалась полностью зависима от Стамбула.

Об этом в беседе на телеканале ZIK заявил основатель неканонической «УПЦ КП» Михаил «Филарет» Денисенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это вызывает недовольство, особенно (у прихожан) в США и Европе. Они не хотят подчиняться Константинопольскому Патриарху, они – украинцы, хотят принадлежать украинской Церкви. Они сейчас хотят войти в состав ПЦУ, а их не пускают – в томосе написано, что эти общины принадлежат Константинопольскому Патриарху.

Другие Церкви диаспору считают частью своей Церкви. Зависимость – это первое.

Второе – миро. ПЦУ должна получать миро в Константинополе. Без мира Церковь не может крестить детей, освящать храмы и престолы. Нужно миро. А миро зависит от Патриарха Вселенского – даст он или не даст. Все другие Церкви варят миро сами. Есть, правда, Церкви, которые берут миро у Вселенского Патриарха, и не только у Вселенского, у других. Почему? Потому что они не способны сварить миро сами. Почему? Это очень дорого стоит, надо много разных благовоний для того, чтобы сварить. Поэтому, если маленькая Церковь, она не может этого.

Третья зависимость: если возникают какие-то сложные вопросы, проблемы в Церкви, то решает эти проблемы не Поместный Собор этой Церкви, а Константинопольский Патриарх, чего нет в отношении других Церквей.

Вот три таких вопроса, три пункта, которые записаны в Томосе, что ставят эту Церковь в зависимость от Константинопольского Патриарха», – сокрушается Филарет.

Филарет обижен на главу ПЦУ Епифания и его не устраивает статус «почетного патриарха», которого даже не приглашают на заседания синода ПЦУ.

«Митрополит Епифаний как только стал предстоятелем, ни разу со мной не служил. Вот уже прошло больше года, и мы ни разу вместе не служили. Он хочет служить с греками, с греческими архиереями, кто хочет с ним. Но не со своим патриархом, который его поставил.

Если бы я за него не боролся, он никогда бы не стал предстоятелем украинской Церкви. И он со мной не хочет служить и не служил ни разу. Мало того, что он не служит со мной, он меня никогда не поздравлял. Вот было Рождество Христово, другие праздники – он не приветствует. Нормально это?

К большому сожалению, с ним мы не общаемся. Я был два раза на заседании Священного синода как почетный патриарх. Во-первых, почетных патриархов в Православной Церкви нет. Это греческая выдумка – почетный Патриарх. Может Патриарх быть или в покое, или действующим. Я избран Патриархом пожизненно. Поэтому на заседаниях синода дважды был. Теперь я читаю в сообщениях, что «на заседании Синода отсутствовал не по важной причине почетный патриарх». А меня даже не приглашали на этот Синод, а пишут, что «не по важной причине отсутствовал». Поэтому у нас с ним нет никакого общения не только лицом к лицу, а даже по телефону», – сказал он.

Филарет обижен также и на своих раскольнических «епископов», которые обязаны ему своим положением.

«Что обидно, что нет общения не только с митрополитом Епифанием, но и с бывшими архиереями Киевского патриархата. Теми, которых я обучил в академии, рукоположил, сделал их архиереями, посвятил, и они не общаются. Вот это обидно», – сказал он.