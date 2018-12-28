28.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Внутри созданной в Киеве из раскольников подконтрольной Константинопольскому патриархату ПЦУ обострились противоречия.

Об этом, ссылаясь на украинские СМИ, пишет “Российская газета”.

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“Праздник “объединения”, устроенный президентом Петром Порошенко себе и местным раскольникам в середине декабря, к концу года сменился суровыми буднями. Как и предсказывалось, киевский лжепатриарх, а ныне обычный митрополит Константинопольского патриархата Филарет, уже плетет интриги против нового “начальства”. В центре спора – устав новой псевдоцеркви, и главное – православные святыни и имущество канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую раскольники и “константинопольский папа” Варфоломей делят сегодня в черновике”, – отмечается в публикации.

Указывается, что в списке фигурируют 11 мужских и женских монастырей, а первоначальный перечень подлежащего “национализации” имущества Церкви якобы был составлен Петром Порошенко во время визита в Стамбул и является приложением к засекреченному администрацией президента соглашению “о дружбе и сотрудничестве”

При этом накануне томоса для раскольников реальный главарь ПЦУ – Филарет – намерен оспорить навязанный ему константинопольским патриархом Варфоломеем устав, причем в принципиальных вопросах. Так, Филарет отказывается передавать Варфоломею заграничные приходы своей секты, а также его паству раздражает постоянное присутствие в Киеве стамбульских экзархов – наместников Варфоломея, что наглядно демонстрирует степень “независимости” раскольников.

За свою уступчивость Филарет требует от Варфоломея гарантий признания ПЦУ большинством православных церквей, а не одним Фанаром.