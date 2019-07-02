Филарет восстанавливает через суд отмененный Минкультом устав УПЦ-КП

02.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Суд просят отменить незаконный приказ Минкультуры Украины в части прекращения действия регистрации устава Украинской православной церкви Киевского Патриархата, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Истцом выступила УПЦ КП, сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева, в который поступил иск.

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“В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству культуры Украины об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации “Киевской патриархии Украинской Православной Церкви”, а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП. Истцом указана Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата”, – говорится в сообщении.

В то же время, вместе с исковым заявлением было подано ходатайство об обеспечении иска, где истец просит немедленно приостановить действие оспариваемого приказа в части прекращения действия приказов Министерства о уставы УПЦ КП.

“Сейчас судом решается вопрос об открытии производства и наличие правовых оснований для принятия мер обеспечения иска”, – сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее патриарх Филарет заявил, что УПЦ КП до сих пор существует и созвал собственный Собор, на котором порвал с ПЦУ и отказался от томоса из Константинополя.

Восстановленный Филаретом Киевский патриархат создал собственный руководящий орган, синод, из пяти епископов, которых накануне подконтрольная Константинополю Православная церковь Украины отлучила от священнослужения.