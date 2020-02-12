Филарет выдал компромат на Варфоломея и ПЦУ

12.02.2020, Киев, Максим Карпенко

История с признанием созданной Петром Порошенко раскольнической псевдо-церковной структуры «ПЦУ» обрастает новыми скандальными подробностями. На этот раз с разоблачениями выступил конкурирующий с «ПЦУ» глава неканонического «киевского патриархата» Филарет, ранее преданный анафеме Русской Церковью.

Филарет в эфире «Громадське ТВ» подтвердил сведения о том, что решение о признании «ПЦУ» принимается греческими Церквями под давлением. Амбиции Константинопольского Патриарха, продавливающего признание «ПЦУ», вызывают недоумение и протест в других Церквях.

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«Константинопольский Патриарх претендует на то, что имеет в Православии полномочия и права большие, чем другие Патриархи – чем Александрийский, Московский, Иерусалимский, Румынский, Сербский, Болгарский, Грузинский – он больше имеет прав. То есть, он не равный среди равных, а первый по власти среди Православных Церквей. А это папизм в Православной Церкви.

Потому, когда Православные Церкви увидели этот томос, и в этом томосе увидели претензии Вселенского Патриарха на папство в Православии, они этот томос не признали.

Кто признает этот томос, данный 6-го января 19-го года? Признает Александрийский Патриарх и Элладская Церковь – и то, много архиереев Элладской Церкви не согласны с этим томосом, их принуждают признать.

А так – все остальные Церкви не признают этот томос, в том числе из-за того, что там заложены претензии Вселенского Патриарха на высшую власть в Православной Церкви», – заявил Филарет.

Он также пояснил суть конфликта между своим «киевским патриархатом» и главой «ПЦУ» Епифанием.

«Почему идет борьба между ПЦУ, возглавляемой митрополитом Епифанием и Украинской православной церковью Киевского патриархата? Из-за чего? Из-за имущества. Митрополит Епифаний хочет завладеть имуществом Киевской патриархии. Потому суть борьбы сводится к борьбе за имущество. Если бы я отдал имущество, то им патриархия не нужна, им нужен не патриарх, а имущество. А это означает, что они беспокоятся не только о духовном, сколько о материальном», – сказал Филарет.

Как сообщалось, греческая неправительственная организация «Панэллинский православный союз» намерена обратиться в Государственный совет Греции (исполняющий функцию Верховного суда) с обжалованием решения Элладской Церкви о признании украинской автокефалии.

Союз требует, чтобы решение Архиерейского Собора ЭПЦ, принятое 12 октября 2019 года, было отменено.

По словам представителей НГО, Собор действовал без учета законов Греции. В частности статьи 19 Постановления №1/1977 (о процедурах Архиерейского Собора Церкви Греции).

Нарушение заключается в том, что во время этого собора не проводилось голосование (тайное или открытое) и решение не было поддержано большинством голосов (2/3), как того требует закон. При этом, несмотря на то, что протокол заседания был заверен Собором, письменное решение до сих пор не опубликовано.

Если Государственный совет объявит решение епископов незаконным, поддержка Грецией автокефалии «ПЦУ» может быть пересмотрена. По информации Союза, слушания по апелляции должны состояться 6 марта 2020 года.