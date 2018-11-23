23.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Пропаганда, Украина
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Филарет выдвинул оригинальную версию причин голода на Украине

“Безбожное советское руководство” в 1932-33 решило “уничтожить украинцев”, чтобы они не преобладали над русским народом.

Такую версию причин голода 1932-1933 годов выдвинул глава непризнанного в православном мире “киевского патриархата” Филарет во время заседания Рады, посвященного памяти жертв голода, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Причина Голодомора в том, что перепись населения Советского Союза показала, что украинцев в Советском Союзе – 85 млн, а россиян – 65 млн. Поэтому безбожное советское руководство, которое сидело в Москве, решило уничтожить украинцев, чтобы они не преобладали над русским народом. Это – одна причина”, – уверяет Филарет.

По его версии, перепись населения в 1939 году свидетельствовала уже о том, что украинцев стало 65 млн, а русских, наоборот стало больше.

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