Филарет выиграл у Минкульта суд о незаконности ликвидации «Киевского патриархата»

12.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Непризнанная в православном мире УПЦ КП прокомментировала решение суда в свою пользу по слушание иска к Министерству культуры Украины относительно незаконности отмены ведомством уставов Киевского патриархата, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

9 сентября 2019 года, Окружной административный суд города Киева продлил подготовительное заседание в рамках слушания иска Киевской патриархии в Министерство культуры Украины о незаконности отмены действия Уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии.

В сообщении указали, что: “По итогам указанного заседания, 11 сентября 2019 года, судьей Р. Арсирием, вынесено определение об обеспечении иска. В постановлении, среди прочего говорится следующее:

— суд подтвердил противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии;

— представление ликвидкомиссия Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала ПЦУ, во главе с Яременко А. В. (Митрополитом Черкасским ПЦУ — Иоанном) заявления об отказе от иска и о прекращении представительства интересов Киевской патриархии адвокатом, уполномоченным Патриархом Филаретом, суд считает препятствием доступа к правосудию;

— суд запретил Министерству юстиции Украины, Министерству культуры Украины, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусом проводить любые регистрационные действия, касающиеся Киевской патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и его имущества;

— суд запретил ликвидкомиссии Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала ПЦУ, во главе с Яременко А. В. (Митрополитом Черкасским ПЦУ — Иоанном) любые действия по управлению Киевской патриархией и распоряжением ее имуществом”.

В УПЦ КП добавили: “Мы еще раз подчеркиваем. Ликвидация Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата является незаконным. Цель руководства ПЦУ поняла. Они стремятся навредить репутации и поколебать авторитет Святейшего Патриарха Филарета — как символа борьбы за автокефалию украинского православия и религиозной свободы. Это попытка руководства ПЦУ получить доступ к средствам и имущества Киевской патриархии”.

Напомним, в начале сентября УПЦ КП подала судебный иск о незаконности образования ликвидационной комиссии Киевской патриархии.