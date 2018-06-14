14.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Филарет заявил, что хочет быть царицей украинской, а не старухой у Варфоломея

Предстоятель так называемой единой поместной украинской церкви, о которой украинская власть просит Константинополь, должен быть патриархом, а не митрополитом.

Об этом в интервью “Украинской правде” заявил Михаил Денисенко (Филарет), глава так называемой УПЦ КП, непризнанной в православном мире.

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“Украинский народ не примет решение о том, что предстоятель будет в сане митрополита. Не примет этого. Поэтому хотят они или не хотят, а Украинская Церковь будет возглавляться патриархом. Потому что был патриарх Мстислав, был патриарх Владимир, теперь я патриарх”, – заявил глава раскольников.