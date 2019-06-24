Филарет заявил о репрессиях

24.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Украинской православной церкви Киевского патриархата заявляют о репрессиях против участников собора, который состоялся 20 июня, и ряде «откровенно преступных действий» со стороны непризнанной Православной Церкви Украины во главе с митрополитом Епифанием, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в заявлении УПЦ КП.

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Согласно сообщению, вечером 20 июня из общежития «был выселен студент богословской академии Антон Павленко, который накануне за поддержку патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, был исключен из академии»: «Павленко даже не пустили в корпус на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря Киева, который юридически принадлежит Киевской патриархии».

Также в УПЦ КП заявили, что сторонники ПЦУ «рейдерски захватили помещение Свято-Феодосиевского монастыря Киева, который имеет статус ставропигии и напрямую подчиняется Филарету», а также выселили архимандрита Андрея (Маруцака), который принял участие в «соборе» 20 июня.

«21 июня захвачено помещение Успенского храма на Пирогоще в Киеве, принадлежащего УПЦ КП», — заявляют у Филарета.

«Обращаемся к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой защитить права и свободы верующих УПЦ КП, дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство», — говорится в заявлении.

Напомним, что основатель и глава УПЦ КП патриарх Филарет 20 июня провел поместный собор, который постановил восстановить существование Киевского патриархата и отказался от стамбульского томоса для Православной церкви Украины.